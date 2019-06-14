15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız

Yeni sezon için takviye çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, iki ezeli rakip son olarak Paris Saint-Germain forması giyen yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 14.06.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 07:53
  • 1
  • 12
Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız

Fenerbahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. İddianın sahibi Fransızlar...

  • 2
  • 12
Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız

Footmercato'da yer alan habere göre Kanarya, PSG'nin sezon başında Stoke City'den kadrosuna kattığı Eric-Maxim Choupo-Moting'i transfer etmek istiyor.

  • 3
  • 12
Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız

Kamerunlu santrafor+sol kanat için Beşiktaş'ın da birkaç hafta önce nabız yokladığı hatırlatıldı.

  • 4
  • 12
Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız

UYGUNA BIRAKACAK
Brezilyalı Leonardo'nun sportif direktörlüğe getirilmesiyle birlikte yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fransız ekibi, 30 yaşındaki oyuncuyla yolları ayıracak.

  • 5
  • 12
Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız

Geçen yaz bedelsiz alınan Maxim için çok yüksek bir bonservis bedeli istenmeyeceği ifade edildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör