15 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız
Yeni sezon için takviye çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, iki ezeli rakip son olarak Paris Saint-Germain forması giyen yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 14.06.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 07:53
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