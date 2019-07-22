22 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin transferini Mesut Özil bitiriyor

Orta sahaya süper bir takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Alman yıldız için seferber oldu... Sportif Direktör Comolli, hem Juventus hem de Khedira ile görüşmelerini sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 22.07.2019 02:20 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 07:13
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Fenerbahçe'nin transferini Mesut Özil bitiriyor

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun ilk kez duyurduğu Sami Khedira transferinde sürpriz gelişmeler oluyor.

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Fenerbahçe'nin transferini Mesut Özil bitiriyor

Sarı-Lacivertliler'in Alman yıldızı ikna etmek için Mesut Özil'i devreye soktuğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin transferini Mesut Özil bitiriyor

Juventus'tan kopma noktasına gelen Alman futbolcunun bir çok takımdan transfer teklifi aldığı ancak yıldız futbolcuya istediği ücreti veren tek takımın ise Fenerbahçe olduğu belirlendi.

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Fenerbahçe'nin transferini Mesut Özil bitiriyor

"Fenerbahçe'ye gitmelisin!"

Khedira'nın Fenerbahçe hakkında Mesut Özil'den bilgi aldığı belirlenirken, Sarı-Lacivertliler'in de Arsenalli yıldızdan bu konuda yardım istediği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin transferini Mesut Özil bitiriyor

Mesut'un da Khedira'ya Fenerbahçe'ye gitmesi yönünde telkinde bulunduğu belirlendi.

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