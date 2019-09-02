İşte Fenerbahçe'nin Volkan Demirel kararı!

Fenerbahçe takımdaki oyuncular ile ilgili kararları vermeye başladı. Bu sezon sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Sarı-lacivertli forma altında uzun yıllar mücadele eden deneyimli file bekçisi ile ilgili kesin karar verildi.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 19:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





