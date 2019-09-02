02 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin Volkan Demirel kararı!

Fenerbahçe takımdaki oyuncular ile ilgili kararları vermeye başladı. Bu sezon sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Sarı-lacivertli forma altında uzun yıllar mücadele eden deneyimli file bekçisi ile ilgili kesin karar verildi.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 19:05
  • 1
  • 14
İşte Fenerbahçe'nin Volkan Demirel kararı!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel bilmecesi sona erdi.

  • 2
  • 14
İşte Fenerbahçe'nin Volkan Demirel kararı!

Sarı-lacivertli takım ile olan sözleşmesi sona eren deneyimli file bekçisinin takımdaki geleceği merak konusu idi.

  • 3
  • 14
İşte Fenerbahçe'nin Volkan Demirel kararı!

Öyle ki transfer görüşmeleri beklenenden uzun sürmüş ve yılan hikayesine dönmüştü.

  • 4
  • 14
İşte Fenerbahçe'nin Volkan Demirel kararı!

Fenerbahçe kaleci mevkisini 21 yaşındaki Altay Bayındır ile güçlendirdi ve teknik direktör Ersun Yanal formayı genç yıldız adayına verdi.

  • 5
  • 14
İşte Fenerbahçe'nin Volkan Demirel kararı!

Bursaspor'dan kadroya katılan Harun Tekin'i Altay'ın yedeği olarak kadroda kendisine yer buldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör