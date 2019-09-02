Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Transferin bitmesine saatler kala Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler hedefteki isimleri duyurmaya hazırlanırken mevcut oyuncular ilgili de kararlar almaya başladı. Mehmet Ekici'nin Kasımpaşa ile anlaşmasından sonra Fenerbahçe'de 1 ayrılık daha gerçekleşiyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 18:43 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 18:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





