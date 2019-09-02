02 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Transferin bitmesine saatler kala Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler hedefteki isimleri duyurmaya hazırlanırken mevcut oyuncular ilgili de kararlar almaya başladı. Mehmet Ekici'nin Kasımpaşa ile anlaşmasından sonra Fenerbahçe'de 1 ayrılık daha gerçekleşiyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 18:43 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 18:44
  • 1
  • 14
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

  • 2
  • 14
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde son hamlelerini yapıyor.

  • 3
  • 14
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Geçtiğimiz sezonu taraftara unutturmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar devrim gibi kararlara imza attı.

  • 4
  • 14
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Geçen sezonki takımdan birçok isim ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler yıldız futbolcular ile kadrosunu yeniledi.

  • 5
  • 14
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör