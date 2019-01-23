İşte Fenerbahçenin Ümraniyespor 11i! Ersun Yanaldan iki yıldıza kesik!

23 Ocak 2019, Çarşamba
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İşte Fenerbahçe'nin Ümraniyespor 11'i! Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. İlk maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe kazanmaktan başka bir şey düşünmezken, teknik direktör Ersun Yanal, iki yıldızını kötü performansları gerekçesiyle yedek oturtacak. İşte Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki 11'i...
Giriş Tarihi: 23.01.2019 21:33
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