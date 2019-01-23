23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin Ümraniyespor 11'i! Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. İlk maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe kazanmaktan başka bir şey düşünmezken, teknik direktör Ersun Yanal, iki yıldızını kötü performansları gerekçesiyle yedek oturtacak. İşte Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki 11'i...

Giriş Tarihi: 23.01.2019 21:33
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İşte Fenerbahçenin Ümraniyespor 11i! Ersun Yanaldan iki yıldıza kesik!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, bugün çok kritik bir maça çıkacak.

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İşte Fenerbahçenin Ümraniyespor 11i! Ersun Yanaldan iki yıldıza kesik!

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Ümraniyespor'u ağırlayacak.

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İşte Fenerbahçenin Ümraniyespor 11i! Ersun Yanaldan iki yıldıza kesik!

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve A2'den yayınlanacak.

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İşte Fenerbahçenin Ümraniyespor 11i! Ersun Yanaldan iki yıldıza kesik!

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kanarya için taraftarı önünde oynayacağı maç çok büyük önem taşıyor.

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İşte Fenerbahçenin Ümraniyespor 11i! Ersun Yanaldan iki yıldıza kesik!

İlk karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılan Ersun Yanal'ın öğrencileri, 'Ya tamam ya devam' diyecek.

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