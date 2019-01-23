İşte Fenerbahçenin Ümraniyespor 11i! Ersun Yanaldan iki yıldıza kesik!

İşte Fenerbahçe'nin Ümraniyespor 11'i! Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. İlk maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe kazanmaktan başka bir şey düşünmezken, teknik direktör Ersun Yanal, iki yıldızını kötü performansları gerekçesiyle yedek oturtacak. İşte Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki 11'i...

Giriş Tarihi: 23.01.2019 21:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





