24 Ocak 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'den orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, PSV'nin gözden çıkardığı oyun kurucuyu da listesine aldı. 22 yaşındaki Hollandalı için görüşmeler sürüyor.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 00:35 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 07:47
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Fenerbahçeden orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı

Ersun Yanal'ın orta sahaya acil takviye istemesi üzerine girişimleri sıkılaştıran Fenerbahçe'nin PSV'li Bart Ramselaar için de nabız yokladığı iddia edildi.

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Fenerbahçeden orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı

Eredivisie'de bu sezon 21 dakika şans bulabilen 22 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı gelen haberler arasında...

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Fenerbahçeden orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı

Transferde en önemli sıkıntının Ramselaar'ın Türkiye'ye gelmekte tereddüt etmesi olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçeden orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı

Hollanda basını, genç oyuncu için PSV'nin 3 milyon euro talep ettiğini duyurdu.

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Fenerbahçeden orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı

Ramselaar, 3 kez Hollanda Milli Takımı'nda yer aldı.

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