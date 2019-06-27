27 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin transferdeki gizli hedefi!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neredeyse her mevkiye oyuncu transfer edecek olan Sarı-Lacivertlilerin, iki sezon önce de gündeme gelen Brezilyalı futbolcuyla gizli bir şekilde temasa geçtiği ve yönetimin bu transferde çok ısrarcı olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.06.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 07:58
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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki gizli hedefi!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor.

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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki gizli hedefi!

Sarı-Lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado, Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı.

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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki gizli hedefi!

Sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Slimani, Ayew ve Benzia ise takımlarına döndüler.

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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki gizli hedefi!

Kanarya'da 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki gizli hedefi!

Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Alper Potuk, Michael Frey, İsmail Köybaşı ve Carlos Kameni ile de yollar ayrılacak.

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