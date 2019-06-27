İşte Fenerbahçe'nin transferdeki gizli hedefi!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neredeyse her mevkiye oyuncu transfer edecek olan Sarı-Lacivertlilerin, iki sezon önce de gündeme gelen Brezilyalı futbolcuyla gizli bir şekilde temasa geçtiği ve yönetimin bu transferde çok ısrarcı olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.06.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 07:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





