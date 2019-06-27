27 Haziran 2019, Perşembe
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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki gizli hedefi!
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neredeyse her mevkiye oyuncu transfer edecek olan Sarı-Lacivertlilerin, iki sezon önce de gündeme gelen Brezilyalı futbolcuyla gizli bir şekilde temasa geçtiği ve yönetimin bu transferde çok ısrarcı olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 27.06.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 07:58
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