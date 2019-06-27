Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferini bitirdi! Evini bile kiraladı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirerek ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek yıl zirveye oynayacak bir kadro kurarak taraftarının gönlünü almaya hedefliyor. Sezon başında yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen ve takviye çalışmalarını titizlikle sürdüren Sarı-Lacivertliler, Murat Sağlam ve Emre Belözoğlu'ndan sonra bir transferi daha bitirdi. Fenerbahçe ile her konuda anlaşan yıldız futbolcunun Beykoz'da evi bile kiralandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.06.2019 00:41 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 07:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





