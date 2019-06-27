27 Haziran 2019, Perşembe

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Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferini bitirdi! Evini bile kiraladı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirerek ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek yıl zirveye oynayacak bir kadro kurarak taraftarının gönlünü almaya hedefliyor. Sezon başında yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen ve takviye çalışmalarını titizlikle sürdüren Sarı-Lacivertliler, Murat Sağlam ve Emre Belözoğlu'ndan sonra bir transferi daha bitirdi. Fenerbahçe ile her konuda anlaşan yıldız futbolcunun Beykoz'da evi bile kiralandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.06.2019 00:41 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 07:58
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Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferini bitirdi! Evini bile kiraladı

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferini bitirdi! Evini bile kiraladı

Yeni sezonda 20. şampiyonluğunu kazanrak 4. yıldızı takmayı hedefleyen Kanarya, transfer politikasını bu yönde şekillendirdi.

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Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferini bitirdi! Evini bile kiraladı

Geçen sezon yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen Sarı-Lacivertliler, takıma liderlik yapabilecek oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferini bitirdi! Evini bile kiraladı

Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Ljubomir Fejsa ve Aleksandar Kolarov gibi takıma liderlik edebilecek tecrübeli isimlerle anlaşma sağlandı.

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Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferini bitirdi! Evini bile kiraladı

Yerli transferine de ağırlık veren Kanarya'da Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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