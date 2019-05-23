İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

Yazarımız Gürcan Bilgiç, Emre Belözoğlu transferini yazdı​: Totti son sezonunda sadece 6 maçta 11'de oynadı. Ancak Roma'da bir lider olarak vardı ve bu hissi tüm takıma yaşattı. Belözoğlu'nun yüzünde de herkes şampiyonluk iddiasını görecek. Emre, şampiyonluğun hafızasıdır Fenerbahçe için.