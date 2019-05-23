24 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

Yazarımız Gürcan Bilgiç, Emre Belözoğlu transferini yazdı​: Totti son sezonunda sadece 6 maçta 11'de oynadı. Ancak Roma'da bir lider olarak vardı ve bu hissi tüm takıma yaşattı. Belözoğlu'nun yüzünde de herkes şampiyonluk iddiasını görecek. Emre, şampiyonluğun hafızasıdır Fenerbahçe için.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 07:30
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İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na tekrar kaptanlık bandını uzatırken, sadece bir futbolcu katmayacak takıma.

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İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

Onun yüzünde herkes 'şampiyonluk' iddiasını da görecek.

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İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

Üç sezondur sıradan oyunculardan kurulu kadrolar ile mücadele eden bir takımın başında Emre'nin koşması, sadece tribünlere değil, rakiplere de tehdit mesajı gönderir.

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İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

Emre, Belözoğlu şampiyonluğun hafızasıdır Fenerbahçe için...

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İşte Fenerbahçe'nin Totti'si!

TAKIMIN LİDERİ OLACAK

Benzer durumu Roma, efsane oyuncusu Totti için yaptı.

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