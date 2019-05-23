Fenerbahçe'den 2 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe önümüzdeki sezona çok iddialı bir kadro ile çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 2 oyuncunun transferini bitirmeye çok yakın.