23 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den 2 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe önümüzdeki sezona çok iddialı bir kadro ile çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 2 oyuncunun transferini bitirmeye çok yakın.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 23:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 23:22
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Fenerbahçe'den 2 transfer!

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de oldukça sancılı bir sezonu geride bırakıyor.

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Fenerbahçe'den 2 transfer!

Sezon başında yapılan transferlerden beklenen verimin alınamaması transferde birtakım değişikliklere gidilmesine sebep oldu.

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Fenerbahçe'den 2 transfer!

Geride bıraktığımız sezonda sportif direktör Damien Comolli'ye tam yetki veren sarı-lacivertli yönetim, Fransız futbol adamının yetkilerini kısıtladı.

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Fenerbahçe'den 2 transfer!

Bu sezonki transferlerde Fenerbahçe teknik heyetinin istekleri ön planda olacak.

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Fenerbahçe'den 2 transfer!

Buna göre sarı-lacivertli kurmaylar Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda 2 futbolcunun transferi için harekete geçti.

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