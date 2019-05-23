24 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek iki transfer!

Birçok futbolcuyla temas halinde olan Fenerbahçe, ses getirecek iki transferin peşinde. Emre'den sonra genç oyuncuya da imza attırmak isteyen yönetim, menajerleri devreye soktu.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 07:28
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Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek iki transfer!

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimler için hız kesmiyor.

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Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek iki transfer!

İlk olarak Başakşehir'le sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu ile anlaşan sarı-lacivertliler, bu kez İrfan Can Kahveci'ye göz dikti.

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Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek iki transfer!

Yanal'ın ısrarcı olduğu 23 yaşındaki orta sahanın transferinde girişimlere başlayan yönetim, işi menajerlerle çözecek.

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Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek iki transfer!

Yıldız futbolcunun bağlı olduğu Footalent menajerlik şirketiyle ilişkileri iyi olan Fenerbahçe, temmuz ayındaki kamplar öncesi transferi bitirecek.

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Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek iki transfer!

31 MAÇTA 4 GOL, 5 ASİST
Galatasaray ile Beşiktaş'ın da gündemine giren İrfan Can Kahveci için Avrupa'dan da teklifler olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

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