06 Eylül 2019, Cuma

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İşte Fenerbahçe'nin son gün transfer bombası! Clichy denmişti ancak...

Süper Lig'de yaz transfer dönemi kapansa da hareketli bir transfer sezonu geçiren Fenerbahçe'de dedikoduların ardı arkası kesimilyor. Sarı-lacivertlilerin transferin son gününde Medipol Başakşehir forması giyen sol bek Gael Clichy'i transfer edeceği iddia edilmiş ancak İstanbul temsilcisi yeni bir sol bek bulamadığı için oyuncuyu bırakmamıştı. Herkes Fenerbahçe'nin son gün Clichy'i kadrosuna katıp transferi kapatacağını düşünürken, sarı-lacivertlilerin son gün bombasının başka bir isim olduğu çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 11:01
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İşte Fenerbahçe'nin son gün transfer bombası! Clichy denmişti ancak...

Hızlı bir transfer sezonu geçiren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi kapanmasına rağmen hareketlilik devam ediyor.

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İşte Fenerbahçe'nin son gün transfer bombası! Clichy denmişti ancak...

Takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertliler, 12 isimle sözleşme imzalayarak yeni sezon için iddialı bir kadro kurdu.

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İşte Fenerbahçe'nin son gün transfer bombası! Clichy denmişti ancak...

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin son günü olan 2 Eylül'de ise sıcak saatler yaşandı.

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İşte Fenerbahçe'nin son gün transfer bombası! Clichy denmişti ancak...

Kanarya ilk olarak transferi için uzun süredir uğraştığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun transferini resmen açıkladı.

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İşte Fenerbahçe'nin son gün transfer bombası! Clichy denmişti ancak...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov ile anlaşmasağlamış ancak Roma'nın oyuncuyu bırakmaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

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