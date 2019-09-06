İşte Fenerbahçe'nin son gün transfer bombası! Clichy denmişti ancak...

Süper Lig'de yaz transfer dönemi kapansa da hareketli bir transfer sezonu geçiren Fenerbahçe'de dedikoduların ardı arkası kesimilyor. Sarı-lacivertlilerin transferin son gününde Medipol Başakşehir forması giyen sol bek Gael Clichy'i transfer edeceği iddia edilmiş ancak İstanbul temsilcisi yeni bir sol bek bulamadığı için oyuncuyu bırakmamıştı. Herkes Fenerbahçe'nin son gün Clichy'i kadrosuna katıp transferi kapatacağını düşünürken, sarı-lacivertlilerin son gün bombasının başka bir isim olduğu çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





