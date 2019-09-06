06 Eylül 2019, Cuma
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Ersun Yanal kararını verdi! Gustavo ve Emre Belözoğlu...
Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, milli araya girilirken Bursaspor ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Milli takımlarında bulunan oyuncularından yoksun olacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, Bursaspor karşısında sahaya süreceği büyük ölçüde oluştururken, ligde orta sahada görev vereceği ikiliyi de belirledi.
Giriş Tarihi: 06.09.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 15:12
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