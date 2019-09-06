06 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal kararını verdi! Gustavo ve Emre Belözoğlu...

Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, milli araya girilirken Bursaspor ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Milli takımlarında bulunan oyuncularından yoksun olacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, Bursaspor karşısında sahaya süreceği büyük ölçüde oluştururken, ligde orta sahada görev vereceği ikiliyi de belirledi.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 15:12
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Ersun Yanal kararını verdi! Gustavo ve Emre Belözoğlu...

Bursaspor ve Fenerbahçe bu kez çok özel bir farkındalık çalışması için karşı karşıya gelecek.

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Ersun Yanal kararını verdi! Gustavo ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe ile Bursaspor, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için hazırlık maçına çıkacak.

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Ersun Yanal kararını verdi! Gustavo ve Emre Belözoğlu...

İki takım arasındaki bu özel maç 8 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak.

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Ersun Yanal kararını verdi! Gustavo ve Emre Belözoğlu...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Ersun Yanal kararını verdi! Gustavo ve Emre Belözoğlu...

VAKIF VE DERNEKLER KONUK OLACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'deki ve dünyadaki çocuklar için farkındalık oluşturmak adına oynanacak hazırlık karşılaşmasında Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri'nden özel misafirlerin konuk edileceği belirtildi.

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