05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı bombası! Transfer tarihini verdi

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte gözünü ara transfer dönemine çeviren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran yaşanıyor. Başta sol bek olmak üzere, stoper ve forvet takviyesi yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde olan yıldız futbolcu için resmi transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 12:06
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İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı bombası! Transfer tarihini verdi

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi...

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İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı bombası! Transfer tarihini verdi

Sarı lacivertliler, savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı...

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İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı bombası! Transfer tarihini verdi

Bu bağlamda kulüp yönetimi, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan gelecek ve gidecek isimler için özel bir rapor talep etti.

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İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı bombası! Transfer tarihini verdi

Bu rapor doğrultusunda tecrübeli teknik direktör, sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın olmaması sebebiyle ve performans yetersizliğinden dolayı forma bulmakta zorlanan Zanka yerine bir stoper talep etti.

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İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı bombası! Transfer tarihini verdi

SOL BEK VE STOPER İHTİYACI DOĞDU

Öte yandan Hasan Ali Kaldırım'ın sürekli olarak sakatlanması, Nabil Dirar'ın sol bek pozisyonunda istenilen performansı sergileyememesi, bir sol bek ihtiyacının olduğunu da bildirmesine neden oldu.

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