28 Ocak 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin Malatyaspor 11'i! Victor Moses sürprizi

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Malatya'yı ağırlayacak. Kanarya, kazanması halinde galibiyet özlemi son bulacak, aksi durumda düşme potasında kalacak.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 07:49
  • 1
  • 39
İşte Fenerbahçenin Malatyaspor 11i! Victor Moses sürprizi

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, yeni bir başlangıç için sahaya çıkacak.

  • 2
  • 39
İşte Fenerbahçenin Malatyaspor 11i! Victor Moses sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak maçta sezonun flaş takımı Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

  • 3
  • 39
İşte Fenerbahçenin Malatyaspor 11i! Victor Moses sürprizi

beIN Sports 1'den ya yınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

  • 4
  • 39
İşte Fenerbahçenin Malatyaspor 11i! Victor Moses sürprizi

6 haftadır ligde galibiyeti unutan Kanarya için bu 90 dakikadan çıkacak sonuç çok önemli olacak.

  • 5
  • 39
İşte Fenerbahçenin Malatyaspor 11i! Victor Moses sürprizi

Ersun Yanal'ın öğrencileri kazanırsa rahat bir nefes alacak, aksi durumda ise düşme potasında kalacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör