İşte Fenerbahçenin Malatyaspor 11i! Victor Moses sürprizi

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İşte Fenerbahçe'nin Malatyaspor 11'i! Victor Moses sürprizi
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Malatya'yı ağırlayacak. Kanarya, kazanması halinde galibiyet özlemi son bulacak, aksi durumda düşme potasında kalacak.
Giriş Tarihi: 27.01.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 07:49
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