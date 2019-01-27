28 Ocak 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de orta sahaya iki yeni aday!

Orta sahaya takviye yapacak olan Kanarya'nın iki yıldızı daha listesine aldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 07:49
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Fenerbahçede orta sahaya iki yeni aday!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için iki yeni iddia geldi.

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Fenerbahçede orta sahaya iki yeni aday!

Sarı-lacivertli takımın orta sahaya yapmayı planladığı takviye için yıldız isimleri listesine aldığı ifade edildi.

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Fenerbahçede orta sahaya iki yeni aday!

Alman basını, Kagawa için henüz resmi kanaldan Dortmund'a hiçbir teklif gelmediğini yazdı.

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Fenerbahçede orta sahaya iki yeni aday!

Dortmund'un Japon maestronun elde kalmasından endişe ettiğini duyurdu.

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Fenerbahçede orta sahaya iki yeni aday!

Eski Beşiktaşlı Fernandes'in ise tecrübesiyle Fenerbahçe'nin orta sahasını toparlayabileceği vurgulandı.

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