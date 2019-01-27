Fenerbahçede orta sahaya iki yeni aday!

Fenerbahçe'de orta sahaya iki yeni aday!

Orta sahaya takviye yapacak olan Kanarya'nın iki yıldızı daha listesine aldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





