27 Ocak 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (19. hafta)

İşte Spor Toto Süper Lig 19. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 19. hafta puan durumu...

Giriş Tarihi: 27.01.2019 15:56
  • 1
  • 18
Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu (19. hafta)

PUAN DURUMU

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 38 Puan

  • 2
  • 18
Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu (19. hafta)

2- GALATASARAY | 35 PUAN

  • 3
  • 18
Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu (19. hafta)

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR | 32 PUAN

  • 4
  • 18
Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu (19. hafta)

4- BEŞİKTAŞ | 30 Puan

  • 5
  • 18
Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu (19. hafta)

5-KASIMPAŞA | 29 Puan

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