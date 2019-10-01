01 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı

Devreyi 35-40 puan aralığında ilk sırada bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, hedefi belirledi. Kanarya, 11 maçtan en az 8 galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Giriş Tarihi: 01.10.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 07:55
  • 1
  • 13
İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı

Zirve mücadelesi verdiği rakiplerle karşılaştığı ilk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi alan Fenerbahçe, kalan maçlar öncesi hedefini belirledi.

  • 2
  • 13
İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı

Sarı-lacivertliler, oynanacak 11 karşılaşmanın ardından devreyi 35-40 puan aralığında lider tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

  • 3
  • 13
İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı

Bu süreçte en az 1 yenilgi ve 2 beraberlikle 7 puanı gözden çıkaran teknik direktör Ersun Yanal, 8 maçtan da galibiyet bekliyor.

  • 4
  • 13
İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı

6 DEPLASMAN VAR
Fikstürün ilk 6 haftalık etabında şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir gibi takımlarla karşılaşan Fenerbahçe, 16. haftada da Beşiktaş derbisine çıkacak.

  • 5
  • 13
İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı

Zorlu virajı geride bırakan Kanarya için bir diğer avantaj da; zirve yarışındaki rakiplerinin kendi aralarında oynayacağı maçlar olacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör