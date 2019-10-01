01 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İngiliz basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Transferi için uzun süre uğraştığı ancak son noktayı koyamadığı Aleksandar Kolarov için bir kez daha nabız yoklaması beklenen sarı-lacivertlilerde, transferi daha önce de gündeme gelen Arsenal'li yıldız Mesut Özil ile ilgili Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 09:45
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İngiliz basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Yaz transfer sezonunu şüphesiz en verimli geçiren kulüplerden biri olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor.

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İngiliz basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Yeni sezon öncesi adı pek çok kez sarı-lacivertli takımla anılan yıldız oyuncu Mesut Özil ile ilgili bomba gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

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İngiliz basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

İngiltere basını, Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddiaya yer verdi.

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İngiliz basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, gerek bitmek bilmeyen sakatlıkları gerekse de yüksek maaşı nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefindeki isim konumundaydı...

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İngiliz basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

30 yaşındaki 10 numaranın Topçular'dan ayrılacağına yönelik haberlere her geçen gün bir yenisi daha artarkan Ada basını, söz konusu iddialara yeni bir boyut kazandırdı...

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