01 Ekim 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İngiliz basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Transferi için uzun süre uğraştığı ancak son noktayı koyamadığı Aleksandar Kolarov için bir kez daha nabız yoklaması beklenen sarı-lacivertlilerde, transferi daha önce de gündeme gelen Arsenal'li yıldız Mesut Özil ile ilgili Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.10.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 09:45
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"