İngiliz basınından flaş iddia! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Transferi için uzun süre uğraştığı ancak son noktayı koyamadığı Aleksandar Kolarov için bir kez daha nabız yoklaması beklenen sarı-lacivertlilerde, transferi daha önce de gündeme gelen Arsenal'li yıldız Mesut Özil ile ilgili Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...