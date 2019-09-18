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Ersun Yanal'dan flaş Jailson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibini devirerek Galatasaray derbisi öncesi moral kazanmak istiyor. Cumartesi günü oynanacak mücadele için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Ankaragücü karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi. Yanal, Alanyaspor karşısında yenilen 2. golde kritik bir hata yapan Jailson hakkında da kararını verdi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 10:08
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