18 Eylül 2019, Çarşamba

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Ersun Yanal'dan flaş Jailson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibini devirerek Galatasaray derbisi öncesi moral kazanmak istiyor. Cumartesi günü oynanacak mücadele için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Ankaragücü karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi. Yanal, Alanyaspor karşısında yenilen 2. golde kritik bir hata yapan Jailson hakkında da kararını verdi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 10:08
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Ersun Yanal'dan flaş Jailson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.

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Ersun Yanal'dan flaş Jailson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep ve Medipol Başakşehir mücadelelerinden galip ayrılmış ve Trabzonspor beraberliğinin ardından son olarak Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini almıştı.

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Ersun Yanal'dan flaş Jailson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Kanarya, Ankaragücü maçını kazanarak ayrılarak hem yeni bir galibiyet serisi başlatmak hem de 6. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde moralli çıkmak istiyor.

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Ersun Yanal'dan flaş Jailson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puan toplayan Ankara temsilcisi ise Kadıköy'de puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak.

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Ersun Yanal'dan flaş Jailson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Çalışmalarını ara vermeden sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, kritik Galatasaray derbisi öncesi oynanacak Ankaragücü maçında sahaya süreceği 11'i belirledi.

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