Ersun Yanal'dan flaş Jailson kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep ve Medipol Başakşehir mücadelelerinden galip ayrılmış ve Trabzonspor beraberliğinin ardından son olarak Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini almıştı.