14 Şubat 2019, Perşembe

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İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, eksik futbolcular Ersun Yanal'ı düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam cezalı Isla'nın yerine Dirar'a o bölgede şans verecek. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 14.02.2019 18:55
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İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

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İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!

Sarı-Lacivertlilerde bu maç öncesi sakat ve cezalı isimler Ersun Yanal'ı düşündürüyor.

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İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!

Kayserispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Soldado ve Tolgay Arslan bu maçta forma giyemeyecek.

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İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!

Yine aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Isla da takımını bu hafta yalnız bırakacak.

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İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!

Kayserispor maçında, bileğine aldığı darbeyle sakatlanan Mehmet Ekici'nin 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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