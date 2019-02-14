14 Şubat 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, eksik futbolcular Ersun Yanal'ı düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam cezalı Isla'nın yerine Dirar'a o bölgede şans verecek. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 14.02.2019 18:55
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!