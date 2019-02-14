İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, eksik futbolcular Ersun Yanal'ı düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam cezalı Isla'nın yerine Dirar'a o bölgede şans verecek. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 14.02.2019 18:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





