İşte Ali Koç'un isyan ettiği o pozisyonlar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında, ligin ikinci yarısında kendilerine karşı yapılan hakem hatalarına isyan etti. İşte pozisyon pozisyon o görüntüler;

Giriş Tarihi: 14.02.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 15:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





