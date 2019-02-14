14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Ali Koç'un isyan ettiği o pozisyonlar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında, ligin ikinci yarısında kendilerine karşı yapılan hakem hatalarına isyan etti. İşte pozisyon pozisyon o görüntüler;

Giriş Tarihi: 14.02.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 15:22
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İşte Ali Koç'un isyan ettiği o pozisyonlar!

Bursasporlu Umut Nayır'ın Valbuena'ya faulü.

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İşte Ali Koç'un isyan ettiği o pozisyonlar!

Bursaspor'un golündeki ofsayt tartışması.

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İşte Ali Koç'un isyan ettiği o pozisyonlar!

Bursaspor'un golünden önce Valbuena'ya yapılan faul.

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İşte Ali Koç'un isyan ettiği o pozisyonlar!

Yeni Malatyaspor maçında Mehmet Ekici'ye yapılan müdahaleye devam kararı verilmesi.

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İşte Ali Koç'un isyan ettiği o pozisyonlar!

Hasan Ali Kaldırım'ın aynı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi.

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