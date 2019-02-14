15 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de tatlı sıkıntı

Rus takımı karşısındaki futboldan memnun kalan Yanal, ilk 11'i kurmakta zorlanıyor. Harun, Volkan, Moses, Valbuena tercihleri merakla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 23:54 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 07:42
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'de tatlı sıkıntı

Zenit karşısına Kadıköy'de alınan 1-0'lık galibiyet Konyaspor maçı öncesinde teknik direktör Ersun Yanal'ı hem keyiflendirdi hem de kafasını karıştırdı.

  • 2
  • 13
Fenerbahçe'de tatlı sıkıntı

Rus ekibi karşısında ortaya konulan futbol ve mücadeleden memnun kalan Yanal şimdi Konyaspor maçında kadrosunu nasıl kuracağını düşünüyor.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'de tatlı sıkıntı

Zenit maçında penaltı kurtarıp maçın kazanılmasında başrolü oynayan Harun mu, yoksa takıma abilik yapan kaptan Volkan mı?

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'de tatlı sıkıntı

SKRTEL Mİ, SERDAR AZİZ Mİ?

Isla mı, geçen hafta kadroya giremeyen Şener mi? Sadık, Skrtel mi yoksa Sadık'ın yanına Serdar Aziz mi?

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'de tatlı sıkıntı

Mehmet Topal ve Jailson beraber mi? Yoksa Mehmet'in veya Jailson'un yanında Elif Elmas mı?

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör