17 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

Süper Lig'in ikinci yarısı resmen başlıyor... Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, ikinci yarının ilk karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerde hedef mutlak 3 puan kazanıp galibiyet serisini sürdürmek. Kanarya, ilk yarının son iki haftasında Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılmıştı. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan ilk maçta kazanan 5-0'lık galibiyetle Fenerbahçe olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal karşılaşma öncesi 11'ini belirlerken, sakatlığı bulunan Deniz Türüç'ün yerine kimi oynatacağına da karar verdi. İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 17:36
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İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

Süper Lig'in ikinci yarısı 3 haftalık aranın ardından resmen başlıyor. Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerde hedef mutlak 3 puan alıp, zirveyle arayı kapatmak. Kanarya, lider Sivasspor'un Beşiktaş ile oynayacağı hafta 6 puan geride bulunuyor.

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İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor karşılaşmasında rotasyon ile mücadele eden Fenerbahçe'de, Gaziantep maçı 11'i de netleşti. Sarı-lacivertlilerde kupa maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün riske edilmesi beklenmiyor.

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İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

SOL BEK DIRAR'IN!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sezon başından itibaren olduğu gibi yine Nabil Dirar görev yapacak. Faslı futbolcunun sol beke yapılacak transferin ardından ilk 11'için sağ kanatta düşünüldüğü de öğrenildi.

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İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

STOPER İKİLİSİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'de sezon başından beri yaşanan stoper bilmecesi devam ediyor. Adil Rami ve Zanka'nın performansından memnun olmayan Kanarya, Simon Falette transferini bitirmişti. Ancak TFF'nin harcama limitleri nedeniyle Falette'in lisansı çıkarılamadı.

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İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

Sadık Çiftpınar'ın da sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından Ersun Yanal, bu bölgede Jailson'a forma vermeye devam edecek. Brezilyalı, Rizespor deplasmanında takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

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