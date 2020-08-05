05 Ağustos 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Erol Bulut devrede

Son iki sezondur taraftarlarının beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. tamamlarken Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti. Gelecek sezon da Avrupa kupalarında yer alamayacak sarı-lacivertliler, takımda istemediği oyuncuları yollayıp kadro şişkinliğini azaltmak istiyor. Bu sezon stoper eksikliğinden çok çeken Kanarya'nın öncelikli hedefi defans bölgesi. Fenerbahçe ile anlaşması beklenen teknik direktör Erol Bulut da, transfer için devreye girdi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 05.08.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 13:40
ABONE OL
  • 1
  • 19
Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Erol Bulut devrede

Fenerbahçe, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 53 puanla 7. sırada bitirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Erol Bulut devrede

Son 2 sezondur taraftarının beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon da Avrupa'da yer alamayacak.

  • 3
  • 19
Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Erol Bulut devrede

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi sil baştan bir kadro kurarak zirve yarışını sonuna kadar zorlayacak bir takım kurmayı hedefliyor.

  • 4
  • 19
Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Erol Bulut devrede

Bu sezon özellikle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, sakatlıklar sonrasında büyük puan kayıpları yaşamıştı.

  • 5
  • 19
Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Erol Bulut devrede

Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında stoper oynayan Jailson, birçok maçta hata yaparak takımına puan kayıpları yaşatmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör