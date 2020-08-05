Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Erol Bulut devrede

Son iki sezondur taraftarlarının beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. tamamlarken Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti. Gelecek sezon da Avrupa kupalarında yer alamayacak sarı-lacivertliler, takımda istemediği oyuncuları yollayıp kadro şişkinliğini azaltmak istiyor. Bu sezon stoper eksikliğinden çok çeken Kanarya'nın öncelikli hedefi defans bölgesi. Fenerbahçe ile anlaşması beklenen teknik direktör Erol Bulut da, transfer için devreye girdi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 05.08.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 13:40 ABONE OL