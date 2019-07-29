29 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i!

Audi Cup 2019'da bu yıl ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe, ilk maçında turnuvanın ev sahibi Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen Bayern Münih - Fenerbahçe maçı öncesi, teknik direktörler 11'lerini büyük ölçüde belirledi...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 10:29
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İşte Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i!

Bayern Münih Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı...

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İşte Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i!

Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Cup'ta bu yıl Alman ekibinin yanı sıra Real Madrid ve Tottenham ile katılım gösterecek olan Fenerbahçe, ilk maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

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İşte Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i!

Fenerbahçe ile Bayern Münih arasında oynanacak zorlu mücadele 30 Temmuz Salı günü saat 21:30'da oynanacak.

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İşte Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i!

Sarı-Lacivertlilerde dev maç öncesi Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın yokluğu netleşti.

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İşte Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i!

İki yıldız da Hertha Berlin maçında sakatlanmıştı ve bu maçta forma giyemeyecekler.

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