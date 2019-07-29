29 Temmuz 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir 6 numara pozisyonu için yoğun mesai harcıyordu. Bu mevkide Khedira ve M'Vila için nabız yoklayan Fenerbahçeli kurmaylar transfer bombasını patlattı. İşte flaş transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 29.07.2019 01:24 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 07:53
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"