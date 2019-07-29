Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir 6 numara pozisyonu için yoğun mesai harcıyordu. Bu mevkide Khedira ve M'Vila için nabız yoklayan Fenerbahçeli kurmaylar transfer bombasını patlattı. İşte flaş transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 01:24 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 07:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





