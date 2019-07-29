29 Temmuz 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir 6 numara pozisyonu için yoğun mesai harcıyordu. Bu mevkide Khedira ve M'Vila için nabız yoklayan Fenerbahçeli kurmaylar transfer bombasını patlattı. İşte flaş transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 01:24 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 07:53
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Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!

Sil baştan bir kadro yapılanmasına giren sarı-lacivertliler transfer operasyonuna yeniden başladı.

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Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!

Transfer döneminde listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala somut adımlar atmaya başladı.

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Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın takımdan ayrılması ile 6 numara diye tabir edilen bölge için çalışmalara başlamıştı.

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Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!


Özellikle ön libero konusunda uzun süredir arayış içinde olan sarı-lacivertliler aradığı ismi İngiltere'de buldu.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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