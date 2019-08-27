27 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Adil Rami Fenerbahçe'yle ilk antrenmanında

Süper Lig'in 2. haftasında geride kalan cumartesi günü Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini sürdüren sarı-lacivertli ekip, 3. haftada 1 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Giriş Tarihi: 27.08.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 22:24
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Adil Rami Fenerbahçe'yle ilk antrenmanında

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı.

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Adil Rami Fenerbahçe'yle ilk antrenmanında

Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, üçerli gruplar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

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Adil Rami Fenerbahçe'yle ilk antrenmanında

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Adil Rami de antrenmanda yer aldı.

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Adil Rami Fenerbahçe'yle ilk antrenmanında

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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Adil Rami Fenerbahçe'yle ilk antrenmanında
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