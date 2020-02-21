Şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin transferini Galatasaraylı isim yapmış

ONU FENERBAHÇE'YE BİR GALATASARAYLI GETİRDİ

Takvim yaprakları 1947 yılını gösterdiğinde Fenerbahçe'nin en büyük efsanelerinden biri ilk kez çubuklu formayı giydi. Bu transferin asıl nedenlerinden biri de bir Galatasaraylıydı.

13 Ocak 2012 tarihinde hayata gözlerini yuman Lefter Küçükandonyadis nam-ı diğer 'Ordinaryüs' Türk futboluna hem de Fenerbahçe tarihine derin izler bıraktı.