21 Şubat 2020, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin transferini Galatasaraylı isim yapmış
Türk futbol tarihinin hem didişen hem ayrılmaz iki takımı olan Galatasaray ve Fenerbahçe, aynı zamanda birbirlerinin tarihlerine de etki ettiler. Ve bu böyle sürecek gibi görünüyor. Daha önce defalarca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak istediği ancak birinin yüzünün güldüğü transfer haberlerini defalarca kez okuduk. Ancak bu kez durum farklı. Bu kez Galatasaraylı isim aldı kendi elleriyle o yıldız ismi Fenerbahçe'nin kapısına götürdü...
Giriş Tarihi: 21.02.2020 16:40
- 1
- 104
- 2
- 104
- 3
- 104
- 4
- 104
- 5
- 104
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...