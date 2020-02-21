21 Şubat 2020, Cuma

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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! Galatasaray 11'inde...

Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik mücadelede Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncular can sıkarken, teknik direktör Ersun Yanal'ın Galatasaray karşısında sahaya süreceği 11'de sürpriz bir tercih yapabileceği iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 11:54
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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! Galatasaray 11'inde...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Galatasaray derbisi öncesi kadro arayışı devam ediyor. Sarı-Lacivertli takımda eksikler düşündürürken Yanal kadroda taşları yerinden oynatacak.

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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! Galatasaray 11'inde...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi kadro arayışı devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda ciddi eksikler bulunuyor. Gustavo, Emre ve Garry Rodrigues derbide forma giyemeyecek.

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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! Galatasaray 11'inde...

Hasan Ali'nin uzun süren yokluğu ve stoper sıkıntısı da eklendiğinde Ersun Yanal'ın nasıl bir ilk 11 ile maça çıkacağı merak konusu.

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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! Galatasaray 11'inde...

Hasan Ali iyileşse de maç ve tempo eksiği Yanal'ı düşündürüyor. Bu sezon deneyimli futbolcu sadece 7 lig maçına çıkabildi.

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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! Galatasaray 11'inde...

Derbi maçın temposunu kaldırma ihtimali düşük. Bu nedenle Dirar'ı sol kanatta oynaması yüksek ihtimal. Ancak stoper ve kanatta bir sürpriz söz konusu olabilir.

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