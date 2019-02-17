18 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Ersun Yanal'ın yanlışları

Cocu ile olmadı, Koeman'la düzelmedi. Ersun Yanal takıma hırs ve arzuyu geri getirdi yine skorlar kötü. Ortak görüş; Fenerbahçe'ye oyunu açacak bir 10 numara ve topu içeri sokacak iyi bir golcü şart. Öte yandan, Ersun Yanal'ın da bazı yanlış kararları da yaşanan durumun başlıca etkenlerden...

Giriş Tarihi: 17.02.2019 22:12 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 07:59
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İşte Ersun Yanal'ın yanlışları

Spor Toto Süper Lig'de evinde Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de moraller yine bozuldu. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 24 puanda kalırken, düşme hattının ancak averajla bir basamak üstünde yer alabildi.

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İşte Ersun Yanal'ın yanlışları

Yeniden sıkıntıya giren Kanarya'yı ligde 5 maçlık zorlu bir seri bekliyor. Haftaya derbide Beşiktaş'a konuk olacak olan sarı-lacivertli takım sonrasında son 5 maçta 13 puan toplayan Rizespor'u konuk edecek.

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İşte Ersun Yanal'ın yanlışları

KRİTİK SÜRECE GİRİYOR

Ardından Başakşehir deplasmanı var. İçerde Sivasspor ve dışarda düşme yolundaki rakiplerden Ankaragücü maçları da kritik önemde olacak. Takımın Ersun Yanal'la toparlansa da istenen sonuçların bir türlü gelmeyişi ise kadro yetersizliğini tekrar gündeme getirdi.

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İşte Ersun Yanal'ın yanlışları

Ortak görüş, Fenerbahçe'nin iyi bir golcü ve orta sahada oyunu hem yönlendirip hem de sıkışık anlarda gol+asist üreterek rakibin kilidini çözecek bir 10 numara olmadan işinin zor olduğu yönünde.

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İşte Ersun Yanal'ın yanlışları

BÖYLESİ YAŞANMADI

Sarı-lacivertlilerin iç saha performansı hüsran yaşattı. Geçmiş yıllarda taraftarı önünde rakiplerinin kabusu olan Fenerbahçe, bu sezon galibiyete hasret kaldı. Ülker Stadı'nda çıktığı 11 maçta 4 kez 3 puan sevinci yaşayanFenerbahçe, 5 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. 17 puan toplayan Kanarya, sahasındaki ilk 11 maç itibari ile son 28 sezonun en kötü iç saha performansına imza attı.

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