İşte Ersun Yanal'ın yanlışları

Cocu ile olmadı, Koeman'la düzelmedi. Ersun Yanal takıma hırs ve arzuyu geri getirdi yine skorlar kötü. Ortak görüş; Fenerbahçe'ye oyunu açacak bir 10 numara ve topu içeri sokacak iyi bir golcü şart. Öte yandan, Ersun Yanal'ın da bazı yanlış kararları da yaşanan durumun başlıca etkenlerden...

Giriş Tarihi: 17.02.2019 22:12 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 07:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





