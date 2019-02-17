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İşte Ersun Yanal'ın yanlışları
Cocu ile olmadı, Koeman'la düzelmedi. Ersun Yanal takıma hırs ve arzuyu geri getirdi yine skorlar kötü. Ortak görüş; Fenerbahçe'ye oyunu açacak bir 10 numara ve topu içeri sokacak iyi bir golcü şart. Öte yandan, Ersun Yanal'ın da bazı yanlış kararları da yaşanan durumun başlıca etkenlerden...
Giriş Tarihi: 17.02.2019 22:12 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 07:59
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