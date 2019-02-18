18 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Samandıra'da sıkı yönetim

6 kritik maçın 3'ü Beşiktaş ve Başakşehir ve G.Saray'la. Kritik Rize ve A.Gücü maçları da var. Ersun Yanal takımı Samandıra'ya hapsedecek.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 07:59
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Samandıra'da sıkı yönetim

Cumartesi gecesi yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak yeniden düşme hattının korkusu hissetmeye başlayan Fenerbahçe'de Avrupa maçını bir kenara koyduğumuzda bile karşılaşın fikstür tüm Fenerbahçeliler'in içini ürpertti.

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Samandıra'da sıkı yönetim

Kalan 12 maçın en zorlu ve en kiritik 6 maçını Sarı-Lacivertliler üst üste üst üste oynamak zorunda.

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Samandıra'da sıkı yönetim

DAHA ZOR FİKSTÜR OLAMAZDI

Bu maçların 3'ü Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray'la. Düşme hattı civarında olan Çaykur Rizespor ve Ankaragücü maçları da bu 6 haftalık süre içinde oynanacak.

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Samandıra'da sıkı yönetim

Takımda hem fiziksel hem de mental düşüşe izin ermek istemeyen Ersun Yanal, Bu 1.5 aylık sürede takımı Samandıra'ya hapsedecek.

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Samandıra'da sıkı yönetim

AMAÇ MAKSİMUM VERİM ALMAK

Sıkı çalışma ve tekrarların dışında dinlenmelerin de Samandıra'da yapılması bekleniyor.

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