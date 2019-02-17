17 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli taraftarlardan Comolli'ye Slimani tepkisi!

Fenerbahçeli taraftarlar, Slimani'nin Konyaspor maçındaki performansı nedeniyle sosyal medyada yönetimi ve golcü ismi topa tuttular. İşte o mesajlar;

Giriş Tarihi: 17.02.2019 14:37
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Fenerbahçeli taraftarlardan Comolli'ye Slimani tepkisi!
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Fenerbahçeli taraftarlardan Comolli'ye Slimani tepkisi!
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Fenerbahçeli taraftarlardan Comolli'ye Slimani tepkisi!
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Fenerbahçeli taraftarlardan Comolli'ye Slimani tepkisi!
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Fenerbahçeli taraftarlardan Comolli'ye Slimani tepkisi!
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