09 Ağustos 2019, Cuma

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İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi!

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Taraftarlarına geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyet, yeni sezonun taktiğini belirledi. İşte Yanal'ın şampiyonluk sistemi...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 09:38
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İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi!

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

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İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi!

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakarak taraftarına büyük üzüntü yaşatan Fenerbahçe'de şampiyonluk sistemi belli oldu.

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İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi!

İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi...

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İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi!

Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek.

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İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi!

Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak.

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