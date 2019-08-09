09 Ağustos 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık 2 transfer!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe'nin 2 yıldızına beklenmeyen transfer teklifleri gelirken Kanarya 2 tane de transferi duyurmaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 01:23 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 07:11
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Fenerbahçe'de 2 ayrılık 2 transfer!

Sarı-lacivertliler Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala yeniden transferde atağa kalktı.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık 2 transfer!

Stoper mevkisine Zanka'yı getiren Fenerbahçe, 2 transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık 2 transfer!

Yeni transferlere yoğunlaşan sarı-lacivertliler 2 yıldızına gelen tekliflerle sarsıldı.

İşte transfer gelişmesinin detayları...

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık 2 transfer!

ZAJC İSPANYA YOLCUSU

Cagliari maçının kadrosuna alınmayan Miha Zajc'ın gönderileceği iddiaları yoğunlaştı.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık 2 transfer!

23 yaşındaki Sloven orta saha için Real Betis'in teklifi masada duruyor.

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