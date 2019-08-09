Fenerbahçe'de 2 ayrılık 2 transfer!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe'nin 2 yıldızına beklenmeyen transfer teklifleri gelirken Kanarya 2 tane de transferi duyurmaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 01:23 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 07:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





