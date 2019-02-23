24 Şubat 2019, Pazar
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İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş planı!
İlk 15 dakikanın önemli olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Beşiktaş'ın hızını keserek, akıllı hücumlarla sonuca gideceğiz. Telaş yapmayın, temponuzu 90 dakikaya yaymaya çalışın" dedi.
Giriş Tarihi: 23.02.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 07:45
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