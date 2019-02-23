24 Şubat 2019, Pazar

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İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş planı!

İlk 15 dakikanın önemli olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Beşiktaş'ın hızını keserek, akıllı hücumlarla sonuca gideceğiz. Telaş yapmayın, temponuzu 90 dakikaya yaymaya çalışın" dedi.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 07:45
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İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş planı!

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında uygulayacağı planı büyük ölçüde belirledi.

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İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş planı!

Yardımcıları ile birlikte ezeli rakiplerini teknik olarak analiz eden teknik direktör Ersun Yanal, galibiyetin şifresinin sakin kalmak ve akıllı oynamaktan geçtiğini söyledi.

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İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş planı!

Beşiktaş'ın seyircisi önünde oynayacağı için psikolojik faktörleri de kullanmak isteyeceğini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı bu oyuna gelmemeleri gerektiğini belirtti.

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İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş planı!

GEREKSİZ KART ASLA GÖRMEYİN

Oyuncularından soğukkanlı olmalarını isteyen Yanal şu öğütlerde bulundu:

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İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş planı!

"Biz büyük maçları hep iyi oynayan, derbi ustası bir takımız. Bu tip karşılaşmalarda ilk 15 dakika her zaman çok önemlidir. Rakibin hızını keserek, akıllı hücumlarla sonuca gideceğiz. Tribün atmosferinden sakın etkilenmeyin. Gereksiz kart görmeyin. Sakin olun ve temponuzu 90 dakikaya yayın. Bunları yaparsak istediğimizi elde ederiz."

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