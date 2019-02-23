Damien Comolli'ye Başakşehir şoku!

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir ile Bursaspor'u karşı karşıya getiren 23. hafta maçı görüş kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini kısıtlması sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi. Karşılaşmayı takip edenler arasında yer alan Damien Comolli, erteleme kararı sonrasında uğradığı şaşkınlığı gizleyemedi.