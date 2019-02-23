23 Şubat 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
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Damien Comolli'ye Başakşehir şoku!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Başakşehir - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazar saat 19:00'a ertelendi. Maçı izlemeye gelenler arasında en çok dikkati Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli çekti.
Giriş Tarihi: 23.02.2019 21:16
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