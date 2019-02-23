24 Şubat 2019, Pazar

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Fenerbahçe yıldız golcüyü takibe aldı! Sezon sonunda...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Hollandalı golcüyü transfer listesine aldı.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 23:15 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 07:45
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Fenerbahçe yıldız golcüyü takibe aldı! Sezon sonunda...

Gelecek sezon ilk iş olarak bir forvet transferi planlayan Fenerbahçe PSV'nin yıldızı Luuk de Jong'u takibe aldı.

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Fenerbahçe yıldız golcüyü takibe aldı! Sezon sonunda...

Hollanda ekibinde bu sezon 24 gol, 9 asistlik müthiş bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu formuyla göz dolduruyor.

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Fenerbahçe yıldız golcüyü takibe aldı! Sezon sonunda...

Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli golcü için sezon sonunda resmi girişimde bulunmayı planladığı gelen haberler arasında...

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Fenerbahçe yıldız golcüyü takibe aldı! Sezon sonunda...

1.88 boyundaki De Jong yerden olduğu kadar hava toplarında da etkili bir isim.

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Fenerbahçe yıldız golcüyü takibe aldı! Sezon sonunda...

Milli forma ile 17 maçta 4 golü olan Luuk'un şu anki piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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