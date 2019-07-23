23 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Eljif Elmas'ın başarıya giden Fenerbahçe öyküsü! İniesta, Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi tam anlamıyla bir başarı öyküsü oldu. Sarı lacivertlilerin kulüp tarihine rekor transfer olarak geçen Makedon futbolcunun sarı lacivertlilere gelişi de bir hayli ilgi çekiciydi. İşte Eljif'in başarı öyküsü...

Giriş Tarihi: 23.07.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 11:57
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İşte Eljif Elmas'ın başarıya giden Fenerbahçe öyküsü! İniesta, Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'nin yaklaşık 160 bin euro ödeyerek kadrosuna kattığı Eljif Elmas 16 milyon euro + bonuslar değerinde Napoli'ye transfer oldu.

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İşte Eljif Elmas'ın başarıya giden Fenerbahçe öyküsü! İniesta, Aykut Kocaman...

Transfer Fenerbahçe tarafından resmen açıklanırken, Makedon futbolcunun sarı lacivertlilere geliş hikayesi de oldukça ilgi çekiciydi.

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İşte Eljif Elmas'ın başarıya giden Fenerbahçe öyküsü! İniesta, Aykut Kocaman...

Eljif, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yaş problemi nedeniyle 6 ay forma giyemedi.

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İşte Eljif Elmas'ın başarıya giden Fenerbahçe öyküsü! İniesta, Aykut Kocaman...

Genç futbolcu, o dönem özellikle Aykut Kocaman tarafından özellikle istenmişti.

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İşte Eljif Elmas'ın başarıya giden Fenerbahçe öyküsü! İniesta, Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Eljif Elmas'ın Fenerbahçe'ye geliş hikayesini geçtiğimiz günlerde A Spor'da bu sözlerle anlatmıştı:

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