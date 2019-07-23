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İşte Eljif Elmas'ın başarıya giden Fenerbahçe öyküsü! İniesta, Aykut Kocaman...
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi tam anlamıyla bir başarı öyküsü oldu. Sarı lacivertlilerin kulüp tarihine rekor transfer olarak geçen Makedon futbolcunun sarı lacivertlilere gelişi de bir hayli ilgi çekiciydi. İşte Eljif'in başarı öyküsü...
Giriş Tarihi: 23.07.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 11:57
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