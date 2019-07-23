Fenerbahçe'den 2 transfer!

Fenerbahçe'de transfer operasyonu resmen start alıyor. Sarı-lacivertliler Eljif Elmas'ın Napoli'ye satıldığını duyurdu. Finansal Fair Play kurallarına dikkat eden Fenerbahçeli kurmaylar Makedon yıldız adayından gelecek olan bonservis bedeli ile 2 transferi birden duyurmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.07.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





