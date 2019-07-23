23 Temmuz 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Rodrigues transferinde şok! Fenerbahçe'yi yalanladı
Fenerbahçe'nin Rodrigues transferi Arabistan'da sıcaklığını koruyor. Arap yetkililer 10 milyon Euro'ya Galatasaray'dan transfer edilen Rodrigues'in, 6 ay sonra Fenerbahçe'ye bedelsiz kiralanmasının açıklanmasını istemişti. Al İttihad'ın başkanı bu transfere açıklık getirirken, Fenerbahçe'yi yalanlayan ifadeler kullandı...
Giriş Tarihi: 23.07.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 12:10
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"