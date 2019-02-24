24 Şubat 2019, Pazar

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İşte dev Beşiktaş - Fenerbahçe debisinin 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 349. kez karşı karşıya gelecek. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 24.02.2019 11:54
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İşte dev Beşiktaş - Fenerbahçe debisinin 11'leri

Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 348 kez karşılaştı.

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İşte dev Beşiktaş - Fenerbahçe debisinin 11'leri

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet sayısı bakımından önde bulunuyor.

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İşte dev Beşiktaş - Fenerbahçe debisinin 11'leri

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 92 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

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İşte dev Beşiktaş - Fenerbahçe debisinin 11'leri

Rekabette Fenerbahçe'nin 479 golüne, Beşiktaş 437 golle karşılık verdi.

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İşte dev Beşiktaş - Fenerbahçe debisinin 11'leri

LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 125 kez karşı karşıya geldi.

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