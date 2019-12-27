27 Aralık 2019, Cuma

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İşte Alper Potuk ve Mehmet Ekici'nin yeni takımı

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-lacivertliler, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar vermeye başladı. Mehmet Ekici, Miha Zajc ve Alper Potuk'u satış listesine koyan Kanarya'da Ekici ve Alper'in yeni takımı belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin transferdeki son durumu ve Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un yeni takımı...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 12:29
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İşte Alper Potuk ve Mehmet Ekici'nin yeni takımı

Fenerbahçe'de değişim rüzgarları yeniden esmeye başladı.

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İşte Alper Potuk ve Mehmet Ekici'nin yeni takımı

Yaz transfer sezonunda silbaştan bir kadro kuran ve yıldız oyuncularla takımı güçlendiren Sarı-lacivertliler, büyük değişimden meyvelerini aldı.


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İşte Alper Potuk ve Mehmet Ekici'nin yeni takımı

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, değişen kadrosuyla Süper Lig'de ilk 16 hafta itibarıyla 28 puanla 4. sırada yer aldı.

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İşte Alper Potuk ve Mehmet Ekici'nin yeni takımı

Sarı-lacivertliler, son Beşiktaş maçındaki gösterdiği performans ve aldığı 3-1'lik sonuçla şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.


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İşte Alper Potuk ve Mehmet Ekici'nin yeni takımı

Taraftar ve camia bütünleşirken, gözler tamamıyla ara transfer dönemine çevrilmişti.

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