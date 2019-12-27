27 Aralık 2019, Cuma
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İşte Alper Potuk ve Mehmet Ekici'nin yeni takımı
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-lacivertliler, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar vermeye başladı. Mehmet Ekici, Miha Zajc ve Alper Potuk'u satış listesine koyan Kanarya'da Ekici ve Alper'in yeni takımı belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin transferdeki son durumu ve Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un yeni takımı...
Giriş Tarihi: 27.12.2019 12:29
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