28 Aralık 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'de büyük kavga! Ersun Yanal ile Damien Comolli...

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine bir hafta kala Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyen Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı. Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer döneminde sol bek, stoper ve forvet olmak üzere 3 oyuncu almayı planlıyor. Ancak ara transfer dönemi öncesi Ersun Yanal ile Comolli arasına kara kedi girdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan flaş olaya dair tüm detaylar ve gelişmeler… | Son dakika Fenerbahçe haberleri…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 07:33
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Fenerbahçe'de büyük kavga! Ersun Yanal ile Damien Comolli...

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine bir hafta kala Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de büyük kavga! Ersun Yanal ile Damien Comolli...

Ligin ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.

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Fenerbahçe'de büyük kavga! Ersun Yanal ile Damien Comolli...

Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılmak isteyen sarı lacivertliler, devreyi moralli kapatmak istiyor.

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Fenerbahçe'de büyük kavga! Ersun Yanal ile Damien Comolli...

Fenerbahçe, bir maç eksiğiyle Süper Lig'de 28 puanla 5 sırada yer alıyor.

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Fenerbahçe'de büyük kavga! Ersun Yanal ile Damien Comolli...

İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyen Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı.

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