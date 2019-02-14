14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nagatomo örneği!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenliyor.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 13:11
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenliyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenliyor.

Ali Koç'un sözleri:

"Bu toplantı uzun olacak. Anlatacaklarımızı, göstereceklerimizi objektif ve samimi duygularla izlemenizi isterim." Toplantıya Fenerbahçe maçlarından hakem kararlarıyla ilgili bir video yayınlandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenliyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenliyor.

"Bu toplantı uzun olacak. Anlatacaklarımızı, göstereceklerimizi objektif ve samimi duygularla izlemenizi isterim."

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenliyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenliyor.

Toplantıya Fenerbahçe maçlarından hakem kararlarıyla ilgili bir video yayınıyla devam ediliyor...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenliyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenliyor.

Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlara kılıf aramak için burada değiliz. Sorumluluğun bizde olduğunu ifade ediyoruz. Gündem değiştirmek için de burada değiliz. Bir kart, bir karar için de burada değiliz.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenliyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenliyor.

Yönetim olarak konuşmak için konuşan, mazeret üreten insanlar değiliz. Resmin bütününe baktığınızda son 4 haftada görülen sistematik yaklaşım. İlerleyen haftalarda yaşanacaklar için farkındalık yaşatmak.

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