İşte Ali Koç vizyonunun geldiği nokta! Fenerbahçe'nin artık tek bir amacı var: O da kümede kalmak!

Ali Koç, Haziran ayında Avrupa'da ses getirecek, ligde 4. yıldızı takacak bir takım sözüyle yola çıkmıştı... Fakat hedeflerden bir bir kopan Fener'in artık tek bir amacı var: O da küme düşmemek!

Giriş Tarihi: 23.02.2019 15:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





