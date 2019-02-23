23 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Ali Koç vizyonunun geldiği nokta! Fenerbahçe'nin artık tek bir amacı var: O da kümede kalmak!

Ali Koç, Haziran ayında Avrupa'da ses getirecek, ligde 4. yıldızı takacak bir takım sözüyle yola çıkmıştı... Fakat hedeflerden bir bir kopan Fener'in artık tek bir amacı var: O da küme düşmemek!

Giriş Tarihi: 23.02.2019 15:43
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İşte Ali Koç vizyonunun geldiği nokta! Fenerbahçe'nin artık tek bir amacı var: O da kümede kalmak!

Haziran ayında Aziz Yıldırım'ı 20 yıldır oturduğu başkanlık koltuğundan indiren Ali Koç büyük hedefler koymuştu...

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İşte Ali Koç vizyonunun geldiği nokta! Fenerbahçe'nin artık tek bir amacı var: O da kümede kalmak!

Takvim'in haberine göre; Yüksek vizyonlu bir Fenerbahçe vaadeden Koç, Avrupa'da ses getirecek, ligde de 4. yıldızı takacak bir takım hedefi koymuştu.

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İşte Ali Koç vizyonunun geldiği nokta! Fenerbahçe'nin artık tek bir amacı var: O da kümede kalmak!

Ancak gelinen noktada Sarı-Lacivertliler tarihinin en karanlık, en kötü dönemini yaşıyor.

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İşte Ali Koç vizyonunun geldiği nokta! Fenerbahçe'nin artık tek bir amacı var: O da kümede kalmak!

ÇOK BÜYÜK HATALAR YAPILDI

Hem transferde hem de teknik adam seçimlerinde büyük hatalar yapan Ali Koç yönetimi, takımın Ekim ayında şampiyonluk yarışına havlu atmasına engel olamadı. Ve Fenerbahçe kendisini düşme hattında buldu.

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İşte Ali Koç vizyonunun geldiği nokta! Fenerbahçe'nin artık tek bir amacı var: O da kümede kalmak!

AVRUPA'DA BÜYÜK HÜSRAN

Türkiye Kupası'nda Ümraniye hüsranını yaşayan Sarı- Lacivertliler, Avrupa'da da Ağustos ayında gösterilen hedeflerin uzağında kaldı. Önce Devler Ligi, önceki gün de Avrupa Ligi'ne veda edildi.

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