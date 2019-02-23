23 Şubat 2019, Cumartesi
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İşte Ali Koç vizyonunun geldiği nokta! Fenerbahçe'nin artık tek bir amacı var: O da kümede kalmak!
Ali Koç, Haziran ayında Avrupa'da ses getirecek, ligde 4. yıldızı takacak bir takım sözüyle yola çıkmıştı... Fakat hedeflerden bir bir kopan Fener'in artık tek bir amacı var: O da küme düşmemek!
Giriş Tarihi: 23.02.2019 15:43
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