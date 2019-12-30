30 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte 2020 model Fenerbahçe! Gidecek ve gelecek isimler belli oldu...

Geçtiğimiz sezon hatırlamak istemeyeceği bir sezon geçiren Fenerbahçe, bu sezon yepyeni bir kadro oluşturarak neredeyse sıfırdan bir takım oluşturmuştu. Ancak şu ana kadar beklenilen performansın altında kalan sarı-lacivertli ekipte gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal yönetime raporunu sundu. Takımdan gönderilmesini istediği isimlerle birlikte alınmasını istediği oyuncuları da bildiren Ersun Yanal hem devre arası hem de sezon sonunda transferde etkili olunmasını istiyor. İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 21:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 21:58
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İşte 2020 model Fenerbahçe! Gidecek ve gelecek isimler belli oldu...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor ilk yarının son maçında kozlarını paylaştı.

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İşte 2020 model Fenerbahçe! Gidecek ve gelecek isimler belli oldu...

Sarı lacivertli ekip deplasmanda rakibini Deniz Türüç ve Jailson'un golleriyle 2-1 mağlup etti ve ligin ilk yarısını 4. sırada tamamladı.

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İşte 2020 model Fenerbahçe! Gidecek ve gelecek isimler belli oldu...

Karadeniz temsilcisini mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, zirveye bir adım daha yaklaştı.

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İşte 2020 model Fenerbahçe! Gidecek ve gelecek isimler belli oldu...

Sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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İşte 2020 model Fenerbahçe! Gidecek ve gelecek isimler belli oldu...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yapacağı birkaç takviyeyle sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen sarı-lacivertlileri iç transferde de hareketli günler bekliyor.

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