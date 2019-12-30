30 Aralık 2019, Pazartesi
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İşte 2020 model Fenerbahçe! Gidecek ve gelecek isimler belli oldu...
Geçtiğimiz sezon hatırlamak istemeyeceği bir sezon geçiren Fenerbahçe, bu sezon yepyeni bir kadro oluşturarak neredeyse sıfırdan bir takım oluşturmuştu. Ancak şu ana kadar beklenilen performansın altında kalan sarı-lacivertli ekipte gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal yönetime raporunu sundu. Takımdan gönderilmesini istediği isimlerle birlikte alınmasını istediği oyuncuları da bildiren Ersun Yanal hem devre arası hem de sezon sonunda transferde etkili olunmasını istiyor. İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...
Giriş Tarihi: 30.12.2019 21:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 21:58
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