31 Aralık 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Herkes Talisca'y�� beklerken...

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi. Başta sol bek bölgesi olmak üzere birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın transferdeki gözdesini kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 09:34
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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor deplasmanında alınan kritik galibiyetle ilk devreyi 4. kapatan Fenerbahçe, transfere odaklandı. Sadık'ın sezonu kapatması, Zanka ve Adil Rami'nin de beklentilerin altında kalması ara transfer dönemi öncesi sarı-lacivertlileri harekete geçirdi.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...

RAMI YOLCU

Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu apoletiyle gelen ve genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında rotasyon oyuncusu olarak tercih edilen Adil Rami'nin bu durumdan oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...

Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe'in "Teknik direktörü tarafından yedeğe kaldırılan Adil Rami, Fenerbahçe'de başarılı olamıyor" başlığı ile verdiği özel haberde çarpıcı detaylar paylaşıldı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...

Rami'ye yakın kişilerin L'Equipe'e yaptığı konuşmada Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Uzun zamandır süre almayı hazır bir vaziyette bekliyor. Yalnızca tek bir isteği var; o da yeniden sahada olmak. Az kullanıldığı için kafası karışık.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...

Bu sözler, Rami'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği iddialarını güçlendirdi. Öte yandan yine Fransız basını tarafından daha önce de gündeme getirilen bu iddia sportif direktör Comolli tarafından yalanlanmıştı.

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