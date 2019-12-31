Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Herkes Talisca'y�� beklerken...
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi. Başta sol bek bölgesi olmak üzere birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın transferdeki gözdesini kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 09:34
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