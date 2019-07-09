09 Temmuz 2019, Salı
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İşte 2020 model Fenerbahçe
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 2019/2020 kadrosunu kurmaya başladı. Transfer bombalarını ard arda patlatan sarı lacivertli ekip transfer hamlelerini dört koldan sürdürüyor... Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe yönetimi gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimleride belirlemiş durumda. İşte detaylar....
Giriş Tarihi: 09.07.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 11:20
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