09 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte 2020 model Fenerbahçe

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 2019/2020 kadrosunu kurmaya başladı. Transfer bombalarını ard arda patlatan sarı lacivertli ekip transfer hamlelerini dört koldan sürdürüyor... Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe yönetimi gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimleride belirlemiş durumda. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 09.07.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 11:20
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İşte 2020 model Fenerbahçe

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de kadro yavaş yavaş şekillenmeye başladı... Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı lacivertli ekip bombaları patlatmaya devam ediyor...

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İşte 2020 model Fenerbahçe

Yapılan ve yapılacak transferlerle teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11 oluşturmakta zorlanacak gibi görünüyor!

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İşte 2020 model Fenerbahçe

İşte biten ve bitmesi beklenen transferlerle 2019/2020 model Fenerbahçe:

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İşte 2020 model Fenerbahçe

Altay Bayındır

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İşte 2020 model Fenerbahçe

Nabil Dirar

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