Fenerbahçe'den 3 bomba transfer daha! İşte alacakları ücretler

Yeni transferlerden Vedat Muriç, Allahyar Sayyadmanesh, Max Kruse, ve Altay Bayındır için toplam 7 milyon 250 bin Euro bonservis ile imza parası veren sarı lacivertli kulüp, 'serbest oyuncu' statüsündeki Emre Belözoğlu ve Murat Sağlam'ın eski kulüplerine herhangi bir bedel ödemedi.