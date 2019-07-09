09 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'den 3 bomba transfer daha! İşte alacakları ücretler
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Vedat Muriç ve Altay Bayındır'ı da renklerine bağladı. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği 3 yıldıza da bu hafta içinde imzaları attıracak. İşte yıldız isimlerin bonservis bedelleri ve Fenerbahçe'den alacakları ücretler...
Giriş Tarihi: 09.07.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 12:06
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