09 Temmuz 2019, Salı

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Fenerbahçe'den 3 bomba transfer daha! İşte alacakları ücretler

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Vedat Muriç ve Altay Bayındır'ı da renklerine bağladı. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği 3 yıldıza da bu hafta içinde imzaları attıracak. İşte yıldız isimlerin bonservis bedelleri ve Fenerbahçe'den alacakları ücretler...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 12:06
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Fenerbahçe'den 3 bomba transfer daha! İşte alacakları ücretler

Fenerbahçe, geçen sezon hayal kırıklığı yaratan takımdan Islam Slimani, Andre Ayew, Yassine Benzia ve Mehmet Topal gibi birçok isimle yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe'den 3 bomba transfer daha! İşte alacakları ücretler

Sarı lacivertli yönetim, yaz transfer döneminin henüz başında olmamıza rağmen kadrosuna şimdiden 6 futbolcu dahil etti.

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Fenerbahçe'den 3 bomba transfer daha! İşte alacakları ücretler

Yeni transferlerden Vedat Muriç, Allahyar Sayyadmanesh, Max Kruse, ve Altay Bayındır için toplam 7 milyon 250 bin Euro bonservis ile imza parası veren sarı lacivertli kulüp, 'serbest oyuncu' statüsündeki Emre Belözoğlu ve Murat Sağlam'ın eski kulüplerine herhangi bir bedel ödemedi.

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Fenerbahçe'den 3 bomba transfer daha! İşte alacakları ücretler

Kadroya yeni katılan 6 futbolcuya yıllık ücret olarak da toplam 19 milyon 750 bin Euro verilecek.

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Fenerbahçe'den 3 bomba transfer daha! İşte alacakları ücretler

Böylelikle transferi kesinleşen isimlerin toplam maliyeti 27 milyon 950 bin Euro'yu bulacak.

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